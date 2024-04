Marthe van K3 in tranen na bodyshaming: “Ze noemden me de lelijke van K3”

Emotioneel moment in ‘Liefde voor muziek’, waarin Marthe De Pillecyn openhartig praat over een moeilijke periode in haar leven. Zo trok ze zich negatieve commentaren over haar uiterlijk een tijdje hard aan.

Vanavond staat K3 centraal in ‘Liefde voor muziek’. Dat betekent dat de deelnemende artiesten een eigenzinnige cover maken van een door hun gekozen liedje van K3. In de aflevering zien we ook een gesprek tussen Marthe De Pillecyn en het Nederlandse duo Suzan en Freek, en Stan Van Samang. Daarin vertelt de 27-jarige zangeres dat ze enkele jaren geleden een cover zong van ‘Try’, een nummer van Colbie Caillat. Dat liedje gaat over het feit dat je je niks moet aantrekken van wat anderen van je vinden, zolang je jezelf maar mooi vindt.

Niet laten zien aan buitenwereld

Voor Marthe ligt dat onderwerp heel gevoelig omdat ze in haar beginjaren bij K3 heel wat negatieve kritiek over haar uiterlijk moest slikken. “Toen ik K3 werd, waren er plots heel veel meningen over mijn uiterlijk. Op een bepaald moment stond er op een cover dat ik de lelijke van K3 was. Er is toen aan heel veel mensen gevraagd wat ze van mijn uiterlijk vonden, en iedereen reageerde daarop. Ik heb me dat heel hard aangetrokken, ook al liet ik dat niet zien naar de buitenwereld toe. Dat liedje (van Colbie Caillat, red.) zegt in feite wat ik toen niet deed, maar nu wel”, aldus Marthe die tranen in de ogen krijgt. “Ik heb dat nummer ooit gezongen met mijn broer Laurens. Toen we die cover online hebben gezet, heb ik daar echt een berg positieve reacties op gekregen. Dat heeft me veel deugd gedaan”, klinkt het.

‘Liefde voor muziek’ is elke dinsdag vanaf 20.40u te bekijken op VTM.

Foto: VTM