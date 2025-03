Madonna laat weinig aan de verbeelding over in fotoshoot: “Adembenemend!”

Madonna heeft enkele gedurfde foto’s gedeeld naar aanleiding van haar nieuw album. “Legendarisch”, klinkt het nu al in de reacties.

Een tijdje geleden raakte bekend dat Madonna volop aan het werken is aan een nieuw album dat dit jaar uitkomt. Om haar fans alvast te teasen, postte de 66-jarge Queen of Pop op Instagram enkele gewaagde kiekjes waarop ze poseert in doorschijnende lingerie. “Wachten is het moeilijkste deel”, schrijft ze met een knipoog naar haar aankomende album. Enkele weken geleden deelde ze ook al enkele foto’s waarop ze in een doorzichtig topje te zien was.

Uitkijken naar release

Haar fans wachten inmiddels vol enthousiasme op de release van het album, maar zijn al volledig overtuigd door de fotoshoot. “Je ziet er absoluut verbluffend uit, woorden schieten tekort. Helemaal geobsedeerd door je nieuwe haar en make-up, geweldig gedaan!”, “Legendarisch”, “Ik kan niet wachten op je nieuwe muziek. Madonna gaat 2025 veroveren!”, “Oh mijn God, adembenemend!”, en “Hoe zie je er zo goed uit?!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram