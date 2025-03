Anouk Matton draagt pikante outfit tijdens het dj’en: “Geweldig!” (foto’s)

Anouk Matton is niet alleen een plezier voor het oor, maar ook voor het oog.

Anouk Matton heeft op Instagram enkele foto’s gepost waarop ze aan het draaien is in discotheek Carré in Willebroek. Dat doet de 32-jarige vrouw van Dimitri Vegas al een tijdje succesvol onder de naam MATTN. In Carré viel ze extra hard op door haar outfit: een doorschijnende, hoog uitgesneden body. Mooi én gedurfd!

Koningin

Dat vinden haar bijna 500.000 volgers op Instagram ook. “Prachtige koningin”, “Heel cool!”, “Fire”, “Wat een geweldige vrouw”, en “Mooi en sexy”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram