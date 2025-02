Madonna daagt Instagram uit met doorzichtig topje: “Wat een icoon!” (foto’s)

Madonna krijgt heel wat lovende reacties op enkele opvallende foto’s die ze deelde. “Tijdloos en onbevreesd”, klinkt het in de reacties.

Madonna heeft een opmerkelijke fotoshoot gedeeld op Instagram. Het thema ervan is de dood en begraafplaatsen. Zo zien we de 66-jarige zangeres in het zwart op allerlei manieren poseren, zelfs met een pistool tussen haar benen. Op een ander kiekje lijkt ze op een grafzerk te liggen. Het openingsbeeld valt dan weer op omdat haar topje zo goed als volledig doorzichtig is.

Geen angst voor de dood

In een bijschrift legt The Queen of Pop uit wat de inspiratie was voor de shoot. “Toen ik een kind was, stierf mijn moeder. Ik raakte gefascineerd door begraafplaatsen. Ik was niet bang voor de dood, omdat ik wist dat dit de enige manier was om weer bij mijn moeder te zijn. Naarmate het leven vorderde, verloor ik veel mensen van wie ik zielsveel hield en begon ik de dood te zien als een soort poort naar het eeuwige leven”, luidt het.

Eeuwige koningin

De reacties van haar bijna 20 miljoen volgers zijn grotendeels positief. “Ongenaakbaar! Ze zou niet sexyer kunnen zijn, zelfs als ze het probeerde! Ik hou ervan. Zoals altijd. Perfectie!”, “Godin”, “Zo sexy!”, “Tijdloos, onbevreesd en voor altijd de eeuwige koningin die elk tijdperk heeft gedefinieerd en nog steeds regeert”, “Wat een icoon”, en “Mooie woorden, je bent zo’n inspiratie in het omgaan met pijn en verlies en je hebt het op de meest inspirerende manier doorstaan. Je hebt alles meegemaakt en bent geworden wie je vandaag bent”, wordt er gereageerd.

