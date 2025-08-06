Ellen Callebout imponeert fans met fotoshoot: “Mooi en elegant!”

Op Instagram weet Ellen Callebout haar fans te verbazen.

De dame, die getrouwd is met Gert Verhulst, heeft op het populaire sociale netwerk maar liefst 357.000 volgers. Met de nodige regelmaat deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

En dat is ook nu weer het geval. We zien Ellen meermaals de revue passeren in enkele straffe outfits. “Vrouwelijk en stoer. 🤠 Super trots op mijn nieuwe herfst/wintercollectie”, voegt ze onder andere toe aan het fotoalbum. En haar fans? Die zijn enthousiast.

“Mooi en elegant!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooi en elegant”, klinkt het. “Echt prachtig”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.