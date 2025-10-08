Baasje confronteert hond met kapotte haarspeld. Haar reactie? HILARISCH! (video)

Ze weet duidelijk van niets…

Ach, honden: ze zijn zó schattig! Zeker als ze iets mispeuterd hebben maar doen alsof hun neus bloedt. Neem nu onderstaande viervoeter, die stiekem op de haarspeld van haar baasje heeft liggen kauwen. Uiteraard wist haar baasje dat, maar toen de hond ermee geconfronteerd werd, keek ze strategisch weg.

Hilariteit

De beelden zorgen voor heel wat hilariteit in de reacties. “Mijn hond doet net hetzelfde, haha! Meteen weet hij wat hij gedaan heeft, dus loopt hij weg”, “Ze is zo schattig” en “Ze weten áltijd wat ze gedaan hebben”, klinkt het in de comments.

Foto: Instagram