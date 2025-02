Celine Van Ouytsel reageert HILARISCH op vraag of ze op oudere mannen valt (video)

Geestig momentje tijdens ‘De Tafel van Gert’, waar de gasten een vraag over leeftijdsgrens in de liefde voorgeschoteld krijgen.

Afgelopen donderdag was VRT-journalist Rudi Vranckx (65) te gast in ‘De Tafel van Gert’. Hij werd geflankeerd door Britt Dekker en Celine Van Ouytsel. Presentator Gert Verhulst vroeg tijdens de kennismaking of een oudere man iets voor de 28-jarige ex-Miss België zou zijn. “Zeker,” antwoordt ze zonder aarzelen, waarna ze met een knipoog toevoegt: “Om naast te zitten”.

Niet bejaard

Haar antwoord kan op heel wat gelach in de zaal rekenen. “Direct een oude aap die hier zit”, lacht Rudi. En of Britt een leeftijdsgrens heeft? “Nee, ik val wel op iets ouder, maar niet bejaard”, luidt het. “Maar jij bent niet bejaard,” haast ze zich eraan toe te voegen richting Rudi, wat opnieuw voor hilariteit zorgt.

Foto: Play4