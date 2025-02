Elizabeth Hurley doet monden openvallen in haar favoriete bikini: “Onvoorstelbaar prachtig!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze veel complimenten krijgt. “De mooiste vrouw op deze planeet”, wordt er gereageerd.

Elizabeth Hurley ken je wellicht door haar acteerprestaties in onder meer de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, maar daarnaast is ze ook model én heeft ze zelfs een eigen bikinilijn. Op Instagram poseert de 59-jarige Britse brunette in zo’n exemplaar van eigen makelij, naar eigen zeggen zelfs haar favoriete stuk. “Kusjes uit het paradijs terwijl ik mijn favoriete Biarritz Bikini draag”, knipoogt ze erbij.

Supermodel

Haar miljoenen volgers – 3,1 miljoen om precies te zijn – sparen de superlatieven niet. “Gewoonweg perfectie, Elizabeth”, “Onvoorstelbaar prachtig!”, “Hoe kan je er op je 59ste nog zo goed uitzien?! Ongelooflijk knap!”, “Oh mijn God, je bent zo sexy”, “De mooiste vrouw op deze planeet”, en “Een echt supermodel”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram