Model Irina Shayk maakt grote indruk bij fans met knappe naaktfoto’s (foto’s)

Het Russische model Irina Shayk doet de Instagram-wereld weer op haar grondvesten daveren door enkele exotische en pikante kiekjes vanop een tropisch strand. Warme temperaturen, dus weinig om het lijf. Shayk poseert dan ook zonder schroom en met veel trots topless op het strand.

Toegegeven, de bedoeling is ongetwijfeld om het schoeisel – enkele hakken en laarzen – te promoten, maar fans vestigden hun aandacht logischerwijs op het fantastische lichaam van het Russische fotomodel. Shayk is ondertussen 35 jaar oud, maar kan nog moeiteloos mee in de modellenwereld.

“Sister is on fire!”

De reacties liegen er dan ook niet om. Zowel binnen als buiten de modellenwereld worden de foto’s met veel enthousiasme en complimenten onthaald. “Sister is on fire!”, zo laat haar Zuid-Afrikaanse collega Candice Swanepoel weten. Een andere persoon hield het op: “Jezus, je bent zo knap!”.



Foto’s: Instagram