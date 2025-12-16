HomeNieuwsEntertainmentLaura Tesoro verbaast volgers met diep uitgesneden outfit: "Wat een vrouw!" (foto)
Laura Tesoro verbaast volgers met diep uitgesneden outfit: “Wat een vrouw!” (foto)

Den B.
Laura Tesoro heeft een leuke selfie gedeeld waarmee ze heel wat positieve reacties oogst. “Jij bent zo ongelofelijk mooi”, klinkt het onder meer.

Laura Tesoro heeft het de laatste weken duidelijk naar haar zin. De 29-jarige zangeres en presentatrice postte op Instagram een compilatie met enkele memorabele beelden. Op de openingsfoto draagt ze een nauw aansluitend topje met een diepe halslijn, dat haar een elegante en uitgesproken uitstraling geeft. “Ik geniet echt van deze laatste weken van 2025. Tot de 23ste!”, verwijst ze naar haar optreden op het dak van Het Warmste Huis.

Knappe verschijning

Haar volgers reageren stuk voor stuk vol bewondering. “Je straalt!”, “Wat een vrouw! Prachtige verschijning, prachtige stem!”, “Looking fa-bu-lous!”, “Knapperd!” en “Jij bent zo ongelofelijk mooi”, luidt het in de reacties.

