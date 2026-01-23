HomeNieuwsEntertainmentLoredana deelt leuke vakantiebeelden: "Stralende dame!" (foto's/video)
Loredana deelt leuke vakantiebeelden: “Stralende dame!” (foto’s/video)

Bij een leuke tijd horen dito beelden.

Dat vinden ook Loredana en Pat Krimson. Tijdens een passage in Thailand is er ook ruimte voor ontspanning. Dat blijkt uit foto’s die het duo nu delen op hun Instagram-pagina’s.

We zien Loredana in bikini genieten op het strand. Ook Pat Krimson heeft het duidelijk naar zijn zin. En hun volgers? Wel, die zijn onder de indruk.

“Stralende dame!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Stralende dame”, klinkt het. “Geniet ervan, lieverds”, gaat het verder. “Top”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

