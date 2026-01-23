Niels Destadsbader reageert op deze bikiniselfies van zijn vriendin (foto’s)

Gill Requière doet het met meer dan 236.000 volgers bijzonder goed op Instagram.

Regelmatig deelt de danseres dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaande bikiniselfies op haar pagina plaatste.

Zelf geeft ze maar weinig uitleg bij het fotoalbum, maar haar fans zijn er wel snel bij om te reageren. En onder hen ook haar partner Niels Destadsbader. “De blik die ik krijg als ik te laat thuiskom”, laat hij weten.

“Heel mooi!”

Niels is uiteraard lang niet de enige die van zich laat horen. “Heel mooi”, klinkt het in de reacties. “Schoonheid”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar: