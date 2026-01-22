Nicole Scherzinger geniet in bikini op het strand: “Wauw, zo mooi!” (foto’s)

Wie nood heeft aan wat zomerse beelden is bij Nicole Scherzinger aan het juiste adres!

Regelmatig deelt de dame namelijk zonnige plaatjes met haar meer dan 7,3 miljoen volgers op Instagram. En dat is ook deze keer weer niet anders.

We zien Nicole in bikini poseren op het strand. “Solar powered 🌞”, schrijft ze met een knipoog bij het fotoalbum. En vrijwel meteen wordt er enthousiast gereageerd op de nieuwe post.

“Wauw, zo mooi!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Wauw, zo mooi”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Knap en krachtig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts als je meer foto’s wil zien.