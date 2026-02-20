HomeNieuwsEntertainmentCeline Van Ouytsel verbaast fans met nieuwe foto's: "Klasse!"
Entertainment

Celine Van Ouytsel verbaast fans met nieuwe foto’s: “Klasse!”

R
Door R
0

Op Instagram heeft Celine Van Ouytsel weer wat nieuws gedeeld.

De voormalige Miss België doet het met meer dan 403.000 volgers bijzonder goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer gaat het om een promotionele post.

We zien Celine poseren in enkele mooie outfits en dito panty’s. “POV: your tights are the outfit, not the accessory 🌟”, schrijft ze onder andere bij het album. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Klasse!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Klasse”, klinkt het. “Dit is prachtig 😍”, gaat het verder. “Mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Beroemde actrice poseert in bikini: “Geweldig!” (foto)
Volgend artikel
Ruben Van Gucht reageert op stijlvolle foto van zijn vriendin: “Aphrodite verbleekt.”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel