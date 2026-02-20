Celine Van Ouytsel verbaast fans met nieuwe foto’s: “Klasse!”

Op Instagram heeft Celine Van Ouytsel weer wat nieuws gedeeld.

De voormalige Miss België doet het met meer dan 403.000 volgers bijzonder goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer gaat het om een promotionele post.

We zien Celine poseren in enkele mooie outfits en dito panty’s. “POV: your tights are the outfit, not the accessory 🌟”, schrijft ze onder andere bij het album. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Klasse!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Klasse”, klinkt het. “Dit is prachtig 😍”, gaat het verder. “Mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.