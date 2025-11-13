HomeNieuwsEntertainmentLesley-Ann Poppe toont transparante outfit onder haar jas: "Klassevrouw!" (foto's/video)
Entertainment

Lesley-Ann Poppe toont transparante outfit onder haar jas: “Klassevrouw!” (foto’s/video)

Het wordt wat kouder buiten, maar Lesley-Ann Poppe weet zich er naar te kleden. Of toch niet?

Op Instagram doet de BV het bijzonder goed met meer dan 97.000 volgers. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders.

We zien Lesley-Ann poseren in een jas van nepbont. En onder haar jas? Daar draagt ze blijkbaar niet zo gek veel. “It’s (faux) fur season 🐻. Ligt het nu aan mij of is de kerstsfeer wel heel vroeg dit jaar? 🤔 En die “transparante ondergoed” mode van afgelopen New York Fashion week vind ik heel tof, maar valt serieus tegen in de herfst haha 🥶”, schrijft ze zelf bij het fotoalbum.

“Klassevrouw!”

Op lovende reacties moet ze niet lang wachten. “Klassevrouw”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Je ziet er prachtig uit”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

