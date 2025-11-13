Ex-miss Justine De Jonckheere poseert in bikini: “Zo leuk en knap!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Justine De Jonckheere. Op Instagram doet de voormalige miss België het bijzonder goed. Ze heeft er maar liefst 92.800 volgers verzameld. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

“So this was October 🫶 (beter laat dan nooit)”, opent ze het fotoalbum. Daarin zien we Justine onder andere in bikini genieten van de zon. En haar fans? Die weten de prentjes wel te waarderen.

“Zo leuk en knap!”

De positieve reacties laten niet lang op zich wachten. “Zo leuk en knap”, klinkt het. “Mooie foto’s en video”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.