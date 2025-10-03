HomeNieuwsEntertainmentLesley-Ann Poppe poseert in opvallende outfit: "Hele mooie foto's!"
Lesley-Ann Poppe poseert in opvallende outfit: “Hele mooie foto’s!”

Lesley-Ann Poppe weet haar fans weer te verbazen.

Op Instagram, waar ze zo’n goeie 97.900 volgers heeft, pakt Lesley-Ann wel vaker uit met nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand fotoalbum zien we de bekende dame poseren in een opvallende outfit. “🐆”, houdt ze het zelf wel erg beknopt qua uitleg. Maar haar fans? Die hebben heel wat meer te vertellen.

“Hele mooie foto’s!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Hele mooie foto’s”, klinkt het. “Knap hoor”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om een tweede prentje te zien.

Foto: Instagram

