Julie Vermeire deelt deze liefdevolle foto’s niet zomaar: “Fantastisch koppel!”

Wat kan de liefde toch mooi zijn!

Dat zullen de meer dan 276.000 Instagram-volgers van Julie Vermeire nu ook wel kunnen bevestigen. Op Instagram deelt Julie wel vaker nieuwe plaatjes, maar deze keer heeft ze er een héél goeie reden voor.

“5 years of us❤️🥰”, schrijft ze namelijk bij onderstaand fotoalbum. Wat volgt is een reeks liefdevolle beelden waarop Julie samen met haar partner Laurins te zien is. En de fans van Julie Vermeire? Die genieten duidelijk mee!

“Fantastisch koppel!”

Aan lovende en liefdevolle reacties geen gebrek. “Fantastisch koppel”, klinkt het. “Lieverds”, gaat het verder. “Proficiat! Supermooie foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en klik op het pijltje naar rechts om meer te zien.