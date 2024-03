Leen Dendievel deelt eerlijke beelden van work-out: “We gaan niet zeveren. Dit is niet sexy!”

De voormalige ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel heeft een video gepost waarop ze aan het fitnessen is. Ze legt uit dat ze zich vaak onzeker voelt tijdens het sporten in het openbaar. “Maar ik ga verder, trede per trede”, klinkt het vastberaden.

Leen Dendievel heeft een eerlijke video gedeeld waarin ze zichzelf filmt tijdens het sporten in de fitness. De 40-jarige actrice en schrijfster geeft toe dat ze sporten op een publieke plek niet altijd even makkelijk vindt. “We gaan niet zeveren. Dit is niet sexy! En wat voel ik me onzeker als ik rondkijk en vaak vrouwen zie die na een uur sporten precies uit een doosje komen en een perfect matching leggingoutfitje hebben. Maar ik ga verder, trede per trede. Ieder zijn eigen trap”, schrijft ze bij de beelden.

Steun van volgers

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. “Jij bent altijd mooi. Ik ben ook vaak onzeker als ik sta te dansen tussen mooie jonge poppemiekes. Het gaat erom dat je het leuk vindt en er kracht uit haalt”, “Ik zie er altijd zo rood uit als een tomaat maar dat wil zeggen dat je een goeie bloedsomloop hebt”, “Jij bent fantastisch”, “Het gaat om het resultaat voor jezelf achteraf, niet de weg die je aflegt!”, en “Je bent oprecht zo mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram