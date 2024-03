Zus van Kate Moss geniet in bikini van de zon: “Verbazingwekkend sexy!” (foto’s)

Op Instagram maakt Lottie Moss, de zus van fotomodel Kate Moss, het weer behoorlijk bont.

Met een fraaie 609.000 volgers doet Lottie het bijzonder goed op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Lottie Moss in bikini genieten van de zon.

“Face card never declines when it’s summer”, voegt ze zelf kort toe aan de prentjes. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de vele reacties bij de nieuwste post van Lottie Moss.

“Verbazingwekkend sexy!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren binnen. “Verbazingwekkend sexy”, klinkt het. “Meer dan mooi”, gaat het verder. “Je bent gewoon geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.