Chrissy Teigen verrast volgers in doorschijnende jurk: “Jullie zoomen allemaal in, ik voel het!” (foto’s)

Het Amerikaans model Chrissy Teigen lokt heel wat reacties uit met enkele beelden waarop ze een doorzichtige outfit draagt.

Chrissy Teigen heeft enkele opvallende foto’s gedeeld waarop ze uitpakt met een doorschijnend kleedje. Het 38-jarige model en televisiepersoonlijkheid straalt op de kiekjes in een jurk van de Duitse ontwerpster Jasmin Erbas. Het bovenstukje is behoorlijk doorzichtig waardoor haar boezem de aandacht trekt. Dat weet ze zelf ook, zo lacht ze ermee in de reacties. “Jullie zoomen allemaal in, ik voel het!”, knipoogt ze.

“Haar lichaam, haar keuze!”

De foto’s werden al meer dan 150.000 keer geliket en zorgen voor tal van positieve reacties. “Ik hou van je eerlijkheid. Ik zou het nooit opgemerkt hebben”, “Ik vind je zo leuk. Verander alsjeblieft nooit”, en “Wat zie je er onvoorstelbaar goed uit!”, klinkt het onder meer. Sommige volgers vragen zich af waarom ze geen beha draagt, al drukken anderen dergelijke kritiek meteen de kop in. “Schoonheid mag gevierd worden”, en “Ze heeft geen boodschap aan jouw mening. Haar lichaam, haar keuze! Jouw lichaam, jouw keuze. Zo eenvoudig is het”, lezen we ook.

Foto: Shutterstock