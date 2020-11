Exact een jaar geleden vertoefde Laura Lieckens in het mooie Bali en vroeg ze zich af of ze al dan niet getrouwd wilde blijven met Sonny. Toen was er nog geen sprake van het coronavirus. Met een foto in de zee blikt ze nostalgisch terug op betere tijden.

Neen, het werd uiteindelijk niets tussen Laura en Sonny, maar ze heeft wel een prachttijd beleefd op het Indonesische eiland. Het coronavirus had de wereld nog niet veroverd, en dus is het begrijpelijk dat Laura Lieckens terugblikt op betere tijden, ook al kwam er aan haar huwelijk een einde.

Snakken naar vakantie

De 28-jarige interieurarchitecte deelde op Instagram een zorgeloze foto waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand. “Vandaag dag op dag een jaar geleden ging ik slapen en nadenken of ik getrouwd wou blijven of niet. Uiteindelijk hebben we de juiste keuze gemaakt en kijk ik met een positief oog terug op die acht weken. Met als mooie herinnering een reis naar Bali. Nu in deze donkere periode snak ik naar zon, naar vakantie, naar even weg van alles. Maar dat gaat nog even niet. Laten we samen nog even doorzetten zodat we binnenkort terug echt kunnen genieten. Verspreid liefde, liefde voor iedereen!”, schrijft ze.

Knappe en lieve vrouw

Haar volgers konden het niet beter verwoorden en trakteerden haar op complimenten. “Wow, zo’n knappe madam! Zowel vanbinnen als vanbuiten”, “Wat een mooie verschijning” en “Je moet kijken naar de ervaring en wijsheid die je hebt meegekregen. Je bent een knappe en lieve vrouw, dus laat je niets anders wijsmaken”, klinkt het onder meer.

Daten

Sinds kort is Laura overigens opnieuw aan het daten geslagen, al blijft ze voorlopig voorzichtig. “We zullen wel zien. Voor hetzelfde geld wordt het niets”, vertelde ze deze week.

