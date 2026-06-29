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Ella Leyers probeert ei te bakken op hete auto, maar… (video)

Den B.
Door Den B.
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Ach ja, het was het proberen waard!

Tijdens de recente hittegolf werd het zó warm dat de motorkap van een auto als bakplaat zou kunnen dienen. Of toch niet? Ella Leyers nam de proef op de som en probeerde een ei te bakken op de motorkap van haar wagen.

Carwash

Op de beelden zien we hoe de 37-jarige presentatrice van ‘De Ideale Wereld’ eerst wat olijfolie op de motorkap giet, waarna ze er een ei op breekt. Helaas glijdt het ei gewoon van de motorkap af en blijft een spiegelei uit. Het enige resultaat? Een ritje naar de carwash. Lesje geleerd!

Foto: Instagram

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