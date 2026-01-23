Amy De Winter imponeert met nieuwe bikinifoto: “Schoonheid!”

Amy De Winter, gekend van haar deelname aan ‘The Real Housewives of Antwerp’, weet haar fans weer te verbazen.

In tegenstelling tot haar achternaam lijkt het op haar Instagram-pagina altijd zomer. En dat weten haar meer dan 118.000 volgers duidelijk te smaken.

Zo krijgt Amy bij een nieuwe bikinifoto veel lovende reacties te lezen. Zelf gaf ze echter geen woordje uitleg, maar dat laat ze met veel plezier over aan haar fans.

“Schoonheid!”

De enthousiaste commentaren stromen vlot binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger. Tijd om eens te kijken waarover ze het hebben, toch?