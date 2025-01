Koen Wauters waarschuwt dochter Zita: “Dat kan juist averechts werken”

Zita Wauters is – net als haar vader Koen – hot in medialand. Toch hoopt Koen dat zijn dochter ook niet té hard van stapel loopt, zo legt hij uit in een interview.

Zita Wauters is nog maar 20 lentes jong en de kans is groot dat je haar al op televisie hebt gezien. Vorig zomer presenteerde ze de Radio 2 Zomerhit en ook in het VRT 1 -programma ‘Iedereen beroemd’ passeerde ze al de revue. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser lijkt haar roeping gevonden te hebben, al weet haar vader dat het er in de entertainmentsector hard aan toe kan gaan.

Tijd nemen om te groeien

In een interview met TV-Familie vertelt de 57-jarige Clouseau-zanger dat hij Zita wel vaker duidelijk maakt dat de mediawereld een sector van vallen en opstaan is. “Dat komt weleens ter sprake. Maar Zita is jong en ambitieus, en op die leeftijd denk je al snel dat the sky the limit is. Als ze bijvoorbeeld zegt dat ze graag een groot programma wil presenteren, lach ik en zeg: ‘Dat is zeker zo. En ik wil graag bij Barcelona voetballen.’ Eigenlijk is dat een slecht voorbeeld, want ik zal nooit in Spanje voetballen, maar Zita zal misschien wél ooit een groot programma presenteren. Wat ik duidelijk wil maken, is dat je jezelf de tijd moet geven om te groeien en ergens beter in te worden. En vooral ook niet te snel willen gaan, want dat kan juist averechts werken. Maar basically maakt Zita haar eigen keuzes”, klinkt het.

Goed bezig

Gelukkig gaat het Zita voorlopig voor de wind en maakt ze de juiste keuzes. “Ja, ik kan niet zeggen dat die tot nu toe fout zijn geweest. De dingen die ze geweigerd of juist aangenomen heeft, bleken achteraf wel te kloppen. Ik voel me dus niet geroepen om haar voortdurend te waarschuwen voor valkuilen of het feit dat succes vergankelijk is. Ten eerste omdat ze – en ik citeer haar – brains heeft én al 20 jaar is. (grijnst) Laat haar maar doen, want ze is goed bezig. En als ik merk dat ze een verkeerde richting uitgaat, zal ik dat zeker op tijd signaleren”, besluit hij.

Foto: Instagram