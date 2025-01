Annelien Coorevits onthult haar guilty pleasure: “Jij bent mij aan het uitlachen, hé!” (video)

Voormalige ‘Temptation Island’-presentatrice Annelien Coorevits heeft haar grootste guilty pleasure uit de doeken gedaan. Al had ze daar meteen spijt van…

Geestig momentje in de podcast ‘De Zussen Coorevits’. Daarin praten Annelien Coorevits en haar zus Stephanie onverbloemd over de dingen des levens. Onlangs ging het over guilty pleasures. Annelien kwam als eerste aan bod en gaf toe dat ze nogal speciale pantoffels heeft. “Ik zou er een foto van willen tonen, maar het is gewoonweg schaamtelijk. Meer bomma-pantoffels kan je ze eigenlijk niet hebben. Ze zijn crèmewit met een strikje en een diamantje”, aldus de 38-jarige Miss België van 2007.

Uitlachen

Ze merkt dat haar zus het stiekem wel grappig vindt. “Jij bent mij gewoonweg aan het uitlachen, hé!”, tikt ze Stephanie op de vingers. “Absoluut”, lacht Stephanie. Waarna laatstgenoemde haar guilty pleasure uit de doeken doet. “Ik heb dat met lingerie. Ik geef daar heel veel geld aan uit”, klinkt het. Annelien kan haar oren niet geloven. “Niet eerlijk! Waarom heb jij niet eerst geantwoord?! Dan zou ik gezegd hebben dat ik geen guilty pleasure heb. Mijn reputatie was al om zeep… Ik vloek bijna nooit, maar f*ck you, echt waar!”, klinkt het.

Foto: Instagram