Miley Cyrus daagt Instagram uit met doorschijnende outfit: “Dit is iconisch!” (foto)

De Amerikaans zangeres Miley Cyrus heeft een gedurfde foto gedeeld. “Mooiste vrouw ter wereld”, klinkt het in de reacties.

Miley Cyrus is gekend om haar rebelse karakter en op dat gebied is ze nog niet veel veranderd. De 32-jarige zangeres en actrice postte op X een kiekje waarop ze een doorschijnende outfit zonder beha draagt en haar boezem deels te zien is.

Perfectie

Haar 213 miljoen volgers vinden het kiekje meer dan geslaagd. “Ze wordt met de dag knapper”, “Prachtige vrouw!”, “Perfectie”, “Dit is iconisch!”, “Ik dacht eerst dat het Jennifer Lopez was”, “Mooiste vrouw ter wereld”, en “Godin”, aldus haar lovende volgers.

Foto: Shutterstock