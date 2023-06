‘Knokke off’-actrices Pommelien en Emma delen bikinifoto’s. Kijkers lovend: “Deze serie is top!”

Tv-serie ‘Knokke off’ is razend populair in Vlaanderen.

Met sterke kijkcijfers mag ‘Knokke off’ absoluut een succes genoemd worden. Actrices Pommelien Thijs en Emma Moortgat spelen belangrijke rollen in de reeks. Nu delen ze beiden leuke beelden die achter de schermen gemaakt werden. Zo zien we de twee actrices in bikini poseren voor de lens. “Aflevering 7”, voegt Pommelien toe aan haar fotoalbum. “Je bent niet klaar voor het drama en Emilie (Emma Moortgat, red.) is niet klaar voor haar vrijgezellenfeest”, laat Emma weten. En de kijkers? Die reageren lovend op de beelden.

“Deze serie is top!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Deze serie is top”, klinkt het. “Deze aflevering was zot”, gaat het verder. “Heftig”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien. Ter info nog even dit: je kan ‘Knokke off’ bekijken via VRT MAX.