Klaasje (ex-K3) deelt verrassend nieuws: “Heel veel zin in!”

Klaasje Meijer gaat aan de slag als radiopresentatrice bij MNM. Dat maakte ze bekend via Instagram.

Mocht je vaak naar MNM luisteren tijdens de avondspits, dan is de kans groot dat je voortaan Klaasje Meijer aan het werk hoort. De 29-jarige zangeres, die tot 2021 lid van K3 was, zal ’s avonds samen met Kawtar Ehlalouch voor entertainment zorgen. “Heel veel zin om samen met Kawtar Ehlalouch radio te maken. Elke maandag tijdens de avondspits op radio MNM”, klinkt het enthousiast op Instagram.

Welkom

Bij MNM zien ze Klaasje graag komen. “Welkom in de club” en “Heel fijn dat je in ons team zit!”, lezen we in de reacties. Minstens even enthousiast reageren haar 338.000 volgers. “Gefeliciteerd meid! Jij gaat dit hartstikke goed doen”, “Woohoow!”, “Ja! Super leuk!”, “Zo blij voor jou”, en “Heel tof! Succes”, wordt er verder gereageerd.

Foto: Instagram