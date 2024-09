Wereldberoemde actrice poseert op sensuele wijze: “Sexy dame!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram!

De dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, heeft in totaal al zo’n 3 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk. Lang niet slecht! En dus deelt Elizabeth ginds dan ook geregeld nieuwe plaatjes uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien Elizabeth Hurley op sensuele wijze poseren. “Last days of summer”, schrijft ze bij het prentje. Haar fans zijn er ook snel bij om te laten weten wat ze van het mooie beeld vinden.

“Sexy dame!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Sexy dame”, klinkt het. “Sensueel”, gaat het verder. “Wat ben je toch knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Elizabeth Hurley juist gedeeld heeft.