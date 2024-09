In deze outfit houdt Evi Hanssen haar lichaam fit: “Ziet er comfortabel uit!” (foto)

Evi Hanssen toont op Instagram welke outfit ze draagt om haar sportactiviteiten uit te voeren. “Je ziet er fantastisch uit!”, reageren haar volgers.

Lichaamsbeweging is gezond! En daar hoort uiteraard een geknipte outfit bij. Evi Hanssen heeft zo haar eigen stijl als het op sporttenues aankomt. De 45-jarige presentatrice en auteur deelde een foto van de outfit waarmee ze onlangs ging sporten. “Unaniem uitgeroepen tot beste zomeroutfit 2024”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar meer dan 200.000 volgers vinden de look alvast meer dan geslaagd. “Je ziet er fantastisch uit!”, “Zelfs de spiegel keurt het goed”, “Mooie vrouw met een mooie outfit”, “Ziet er comfortabel uit!”, en “Tof, Evi! En dan klaar om te gaan wandelen!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram