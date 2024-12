Kersvers koppel Ianthe Tavernier en Joren uit ‘Blind Getrouwd’ hebben – nú al – heuglijk nieuws

Ianthe Tavernier en Joren Dumont hebben iets te vieren! Ze schreeuwden het dan ook van de daken op Instagram.

Enkele weken geleden maakten Ianthe Tavernier (36) en Joren Dumont (39) bekend dat ze de liefde gevonden hebben bij elkaar. Ze zijn nu zo’n vier maanden samen, maar de liefde is zo groot dat ze al een nieuwe stap gezet hebben. Ianthe heeft immers haar intrek genomen in het huis van Joren in Lennik. “Het leven duurt maar even, dus De Sint heeft duidelijk besloten dat wij alles moeten geven”, glunderen ze op Instagram bij een foto van hun tweetjes aan de voordeur van hun huis.

Perfecte match

Gelijk hebben ze, en dat vinden ook hun volgers. “Geniet ervan, het leven is te kort. Haal alles eruit zolang het kan! Ik vind dat jullie echt een perfecte match zijn”, “Proficiat! Veel geluk samen! Jullie verdienen dit”, “Heel veel geluk samen, jullie zien er allebei zo gelukkig uit”, en “Bij ons heeft het ook niet lang geduurd voor we samen een huis kochten. Als het goed zit, waarom wachten?”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram