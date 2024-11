Joren uit ‘Blind Getrouwd’ is samen met deze bekende actrice: “Hoe zalig is dit!”

Joren Dumont, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft eindelijk de liefde gevonden. Dat schreeuwde hij van de daken op Instagram.

Heuglijk nieuws in medialand! Joren Dumont, die in ‘Blind Getrouwd 2022’ tevergeefs gekoppeld werd aan Lien Opdebeeck, is van ’t straat. Hij vond de liefde bij niemand minder dan… Ianthe Tavernier! Zij hoeft geen introductie meer, want je kent haar wellicht als Floor Lommelen in ‘De Buurtpolitie’ of je hebt de 36-jarige actrice en zangeres misschien al eens aan het werk gezien in één van haar musicals.

Berichtje sturen

De twee tortelduifjes kondigden het leuke nieuws maandag aan op Instagram. “Want zeg nu zelf; Ianthe en Joren, dat klinkt toch als muziek in de oren?”, knipogen ze erbij. Het extra mooie aan hun liefdesavontuur is het feit dat Joren in de ‘Blind Getrouwd’-periode de naam Ianthe Tavernier al eens liet vallen. “Welk bekend gezicht me een berichtje mag sturen? Doe dan maar Ianthe Tavernier. Ik zag haar net bezig in de musical ‘Daens’, daar doe ik mijn hoed voor af, hoor”, klonk het toen. En kijk…

Gegund

Op Instagram regent het felicitaties van hun volgers. “Yesssss! The word is out! Love it!”, “Proficiat! Veel geluk samen!”, “Hoe zalig is dit!”, “Jaaaaaaaaa! Veel geluk samen. Wat een mooi koppeltje zijn jullie!”, en “Proficiat, het is jullie gegund”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: VTM