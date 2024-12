Joke van de Velde showt haar afgetrainde lichaam: “Goed bezig!” (foto)

Ex-Miss Belgë Joke van de Velde toont op Instagram wat sporten met je lichaam doet. En ze neemt er nóg een uitdaging bij. “Heel veel succes, maar dat gaat je sowieso lukken”, moedigen haar volgers haar aan.

Joke van de Velde houdt van lichaamsbeweging en dat loont. De 44-jarige sympathieke blondine uit Gent laat op Instagram haar strakke lichaam zien. De mama van één – zoon Luca die in februari 4 jaar wordt – wil ook in 2025 volop aan haar lichaam werken. “Dit is geen goed voornemen voor 2025, maar een belofte aan mezelf: elke dag sporten, meer slapen, minder snoepen en genoeg water drinken. Over een maand checken we het resultaat. Let’s go!”, schrijft ze bij het kiekje.

Aanmoedigingen

Haar volgers zijn erg trots op haar. “Wauw!”, “Heel veel succes, maar dat gaat je sowieso lukken”, “Prachtige vrouw”, “Goed bezig, Joke”, “Zo’n mooie vrouw”, en “Leuke uitdaging, you can do it!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram