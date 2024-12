Camila Cabello verrast met outfit die achteraan weinig aan de verbeelding overlaat: “Mooi en sexy tegelijkertijd!” (foto’s)

Camila Cabello trok afgelopen weekend de aandacht met een opvallende jurk. “Sprakeloos”, klinkt het in de reacties op Instagram.

Camila Cabello was afgelopen zaterdag te gast op het Tribeca Film Festival in de prestigieuze kunstbeurs Art Basel in Miami Beach (Florida). De 27-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres, die we onder meer kennen van haar liedjes ‘Señorita’ en ‘Bam Bam’ viel extra hard op door haar weinig verhullende outfit. Op het eerste gezicht lijkt het een redelijk gewone jurk, maar achteraan is een groot stuk van de outfit doorschijnend waardoor haar ondergoed duidelijk zichtbaar is.

Perfectie

Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar zowat iedereen laaiend enthousiast is over haar kledingkeuze. “Zo mooi en sexy tegelijkertijd”, “Wat zie je er prachtig uit in die outfit, Camila”, “Sprakeloos”, “Wow, die tweede foto!”, “Perfectie”, en “Godin”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

