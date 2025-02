Kato Callebaut toont hoe onvoorstelbaar lenig ze is (foto’s)

Kato Callebaut heeft niet alleen een talent voor zingen, zo blijkt…

Dat Kato Callebaut kan zingen, dat heeft ze al meer dan genoeg bewezen. Met ‘The Starlings’ bijvoorbeeld. Denk maar aan liedjes zoals ‘Die Happy’, ‘Little Submarine’ en ‘Rollercoaster’. Maar de 33-jarige zangeres is daarnaast ook behoorlijk lenig, zo bewijst ze in haar Instagram Stories.

Doorbuigen

Terwijl ze meezingt met ‘People Watching’ van Sam Fender buigt ze volledig voorover tot haar hoofd tegen haar benen komt. We hebben het zelf ook even – tevergeefs – geprobeerd en laat ons zeggen dat het straffe kost is van Kato. “Stretchen en zingen en dan denken: ‘hoe ver zou ik kunnen doorbuigen?’ En dan meezingen met een melodie waar niemand anders op let”, schrijft ze bij de beelden.

Foto: Instagram