Herman Brusselmans over Pommelien Thijs: “Raar dat ze in elke vrijscène haar beha aanhoudt”

Herman Brusselmans deelt zijn opvallende gedachtekronkels over onder meer Pommelien Thijs. Dat doet hij in een column voor Humo.

De columns van Herman Brusselmans zijn doorgaans een plezier om te lezen. Ook deze week laat hij zijn hersenspinsels op volle toeren draaien in een column voor Humo. Zo fantaseert hij over hoe een date met zangeres en ‘Knokke Off’-actrice Pommelien Thijs er voor hem uit zou zien. “Om het ijs te breken zou ik uiteraard alvast aan haar vragen: ‘Pommelien, Pommelien, mag ik uw muizeken ne keer zien?’ De kans bestaat dat Pommelien zou riposteren: ‘Maar Herman, we zitten hier godverdomme in het midden van Het Keizershof op de Vrijdagmarkt, ik kan toch hier niet m’n fucking muizeken laten zien?’ ‘Een andere keer dan,’ zeg ik. Plus, volgens mij is Pommelien niet happig om haar muizeken te laten zien tout court.”

Preutse programmamakers

“Neem nu ‘Knokke Off’: daarin ligt ze met Jan en alleman te rollebollen, maar haar muizeken krijgen we niet te zien. Ook haar tieters niet, want in elke vrijscène houdt ze haar beha aan, wat ik raar vind. Ik heb in m’n leven met menig mamzelle te bed gelegen, en altijd hadden die daarbij blote memmen, mede omdat ik dol ben op borsten, en er heel graag plitsepletse mee doe.”

“Overigens zie je praktisch nooit loezen in Vlaamse programma’s. In ‘Thuis’ kruipt zo ongeveer iedereen op iedereen, maar eens een blote loeze tonen? Nee, dat doen de programmamakers niet, daar zijn ze te schijterig voor, en bang voor de publieke opinie, die niet wil dat Kim Van Oncen in primetime aan haar eigen tepels likt”, aldus Brusselmans.

De volledige HUMO-column kan je HIER lezen.

Foto: YouTube / Instagram