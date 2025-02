Ianthe Tavernier en Joren Dumont onthullen geslacht van baby: “Een rookwolk vol geluk” (foto)

Eindelijk weten we het! Ianthe en Joren krijgen een…

MEISJE! Op Instagram zien we hoe twee spuitbussen de lucht vullen met roze rook. Op die manier deelden Ianthe Tavernier (36) en Joren Dumont (39) enkele kiekjes van hun genderrevealparty. Daarop zien we onder meer ook bekendheden zoals Julie Vermeire, Christoff en Isabelle A.

Glitters en roze tutu’s

“Een rookwolk vol geluk”, glunderen de zangeres/musicalactrice en ex-’Blind getrouwd’-deelnemer op Instagram. “Oooh tof zeg, een poppemieke”, reageert een fan. “Zo blij voor jullie”, “Wat een mooi buikje”, “Zo mooi”, en “Laat de glitters en roze tutu’s maar komen”, klinkt het verder in de reacties.

Snel zwanger

Ianthe en Joren vormen sinds september van vorig jaar een koppel. Tien weken later bleek Ianthe al in verwachting van hun eerst kindje. Inmiddels heeft Ianthe haar intrek al genomen in het huis van Joren in Lennik. En nu is het aftellen naar hét grote moment…

