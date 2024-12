Katja Schuurman waagt zich aan doorschijnende lingerie: “Hopelijk niet te sexy voor Instagram!” (foto’s)

Katja Schuurman heeft een prachtshoot gedeeld die volledig in kerstthema is. De lingerie is overigens van eigen makelij. “Mooiste vrouw van Nederland”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Een half jaar geleden kondigde Katja Schuurman aan dat ze – in samenwerking met Elise van Twillert van Pavo Couture Amsterdam – een eigen lingeriecollectie zou lanceren. Wel, op Instagram toont ze enkele exemplaren in gezellige kerstsetting. De 49-jarige Nederlandse actrice, die we vooral kennen van ‘Costa’, laat met de kiekjes opvallend weinig over aan de verbeelding. “Dit is jouw reminder: de feestcollectie ‘La Dolce Diva’ is een limited edition en gaat razendsnel. Dus wil je jezelf (of iemand anders) verwennen, klik dan snel op de link in bio”, promoot ze haar collectie.

Complimenten

En óf haar volgers het resultaat van de fotoshoot kunnen smaken. “Mooie foto’s van erg mooie vrouwen”, “Prachtige collectie!”, “Topper”, “Wat een prachtige lingerie die je zelf ontworpen hebt. Mijn complimenten aan jou”, “Mooiste vrouw van Nederland”, “Geweldige shoot”, en “Als Instagram het maar niet te sexy vindt”, lezen we in de reacties.

