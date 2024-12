‘Regi Academy’-winnares Pauline Slangen imponeert met sensuele fotoshoot: “Niet normaal hoe mooi jij bent!”

Pauline Slangen, die we voornamelijk kennen van ‘Regi Academy’, oogst heel wat bewondering met een fotoshoot. “Je ziet eruit als je stem, betoverend mooi!”, lezen we in de reacties.

Pauline Slangen heeft niet alleen een klok van een stem, ze kan ook poseren als de beste. De 22-jarige zangeres, die in 2021 de talentenjacht ‘Regi Academy’ won en met ‘Duizend Sterren’ en ‘Uit mijn hoofd’ al enkele leuke nummers uitbracht, postte op Instagram een leuke shoot waarin ze elegant poseert en op sommige foto’s ook een gedurfdere kant van zichzelf laat zien.

Model

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Mooie dame zoals altijd”, “Wat een model!”, “Niet normaal hoe mooi jij bent!”, “Knap, knapper, knapst”, “Je ziet eruit als je stem, betoverend mooi!”, en “Schoonheid”,

Foto: Instagram