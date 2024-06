Katja Schuurman poseert in eigen lingeriecollectie: “Ziet er top uit!” (foto)

De Nederlandse actrice Katja Schuurman krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze poseert in haar zelf ontworpen lingeriesetje. “Supermooie vrouw”, klinkt het.

Binnenkort kan je lingerie van de hand van Katja Schuurman in huis halen. De 49-jarige ‘Costa’-actrice heeft immers een eigen lingeriecollectie die ze binnen enkele weken de wereld instuurt. “Zoals jullie misschien al hebben meegekregen, lanceer ik bijna mijn eigen lingeriecollectie samen met Elise van Twillert van Pavo Couture Amsterdam. Deze kan eind deze maand al bij je op de mat liggen. Wil je als eerste de body of het setje in huis hebben? Door je aan te melden via de link in mijn bio krijg je early access!”, klinkt het op Instagram.

Bewondering

Om een idee te hebben van hoe de lingerie eruit gaat zien, etaleert ze alvast een eigen exemplaar. En óf haar volgers het kunnen smaken. “Benieuwd naar!”, “Heel veel succes, schoonheid”, “Wat ben je toch een vrolijke, mooie, leuke meid. Ziet er top uit”, “Gaat 100% mooi worden!”, en “Supermooie vrouw”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram