Katja Schuurman neemt plonsje in ijskoud water: “Respect, ik doe het je niet na!” (video)

De Nederlandse actrice Katja Schuurman heeft een filmpje gedeeld waarop ze een frisse duik neemt in een meer. Haar volgers uiten massaal hun bewondering. “Petje af!”, klinkt het in de reacties.

Met temperaturen onder de 10 graden is het absoluut niet het moment om in de vrije natuur te gaan zwemmen, maar Katja Schuurman raapte al haar moed bijeen en trotseerde met succes het koude IJsselmeerwater. De 48-jarige ‘Costa’-actrice deelde een filmpje van haar straffe prestatie op Instagram en legt uit waarom ze het deed. “Wauw, wat voelt dat toch goed! Koud zwemmen of dompelen in koud water is bewezen goed voor je hart, het stimuleert je bloedsomloop, maakt je immuunsysteem en lichaam sterker en werkt zelfs ontstekingsremmend. Het stimuleert je stofwisseling en activeert je bruine vet; dat bruine vet verbrandt schadelijke witte vetten in je lijf. Daarnaast geven de endorfine, serotonine, oxytocine en dopamine die worden aangemaakt door het koude water je een geluksgevoel. En frisser gemoed. En heel veel energie”.

Mentale boost

“Maar behalve dat geeft het gewoon zo’n kick om te doen wat je je hebt voorgenomen! Voor mij zorgt dat denk ik voor de helft voor hoe sterk ik me nu voel. Mezelf niet teleurstellen en trots kunnen zijn op mezelf. Dit is een mentale boost voor veel mensen; het koude water ingaan is voor velen buiten hun comfortzone. Als je het dan toch doet, geeft dat je zelfvertrouwen een kick; ‘Als ik dit kan, dan kan ik vast nog véél meer’”, schrijft ze erbij, al waarschuwt ze meteen ook dat je dit enkel mag doen als je fysiek gezond bent.

Respect

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Fijn dat je het gedaan omdat jij je er goed bij voelt”, “You’ve done it girl, petje af!”, “Lijkt mij toch wel erg koud, maar inderdaad goed voor het lichaam. Bikkel hoor”, “Respect hoor! Ik doe het je niet na”, en “Goede post. Koud baden zouden meer mensen kunnen doen. Veel gezondheidsvoordelen. Je wordt er fysiek en mentaal sterker van”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram