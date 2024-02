‘Alter Ego’-actrice Moora Vander Veken onthult dat ze seks had op wel héél gewaagde plek

Moora Vander Veken, die momenteel te zien is in de Streamz-serie ‘Alter Ego’, praat in een interview openhartig over haar (seks)leven. Zo verklapt ze op welke gekke plek ze de liefde bedreef, welke kus haar altijd is bijgebleven en over welke bekendheid ze weleens fantaseert.

Moora Vander Veken kennen we vooral door haar rollen in ‘Amika’ (als Merel) en ‘Thuis’ (als Olivia), maar tegenwoordig is ze te bewonderen als receptioniste Salvator in de dramareeks ‘Alter Ego’. De 31-jarige actrice onderwierp zich aan een ‘stout’ vragen(v)uurtje in Het Laatste Nieuws. Zo kreeg ze onder meer de vraag wat het meest romantische is dat ze ooit gedaan heeft. “Voor mezelf een sauna boeken. Zelfliefde is het begin van al mijn avonturen. Het was een proces, maar nu voel ik me comfortabel met mezelf. Ik heb een fantastische tijd, gewoon alleen. Dan is er niemand die je slecht kan laten voelen”, klinkt het.

Giftige zoen

Bij romantiek hoort al snel een kus en de ene blijft al wat langer hangen dan de andere. “De meest memorabele kus was eentje in Tahiti. Ik ontmoette tijdens het kajakken een lokale dichter die zichzelf de ‘prins van de zee’ noemde. Enkele biertjes later nam hij een steenvis in zijn handen en drong aan om die een zoen te geven. Het bleek een heel giftige soort te zijn. De vis dan”, herinnert ze zich.

Van Johnny Depp tot Guy Verhofstadt

Misschien dan toch liever een fijne ervaring met een bekende persoon? Eens kijken over wie ze zoal fantaseert. “Moet ik ze allemaal opnoemen? Vreemd genoeg blijft Johnny Depp de leiding nemen ondanks zijn leeftijd. Guy Verhofstadt kwam me onlangs ook even in de nek zoenen, maar dat beeld heb ik moeten wegspoelen met een koude douche”, lacht ze.

Tegen de stroom in

Van fantasie naar realiteit. Als het over seks en vreemde plekken gaat, onthult Moora de meest opvallende plek waar ze het ooit gedaan heeft. “Tijdens De MIA’s op de toiletten”, luidt het. En als ze te diep in het glaasje gekeken heeft “… wil ik mijn gezelschap met veel gezeur overtuigen om de piraterij in te gaan. Ik als kapitein aan het roer. True story. Ik hou van het idee om tegen de stroom in te zwemmen en van opgelegde regels los te breken. Gewoon in vrijheid te leven”, besluit ze.

Foto: Instagram