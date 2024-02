Sarah Puttemans poseert in haar favoriete panty: “Mooie benen heb je!” (foto’s)

Op Instagram weet Sarah Puttemans haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 236.000 volgers doet Sarah, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat de influencer ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat is ook op Valentijnsdag niet anders. Zo zien we Sarah Puttemans in haar favoriete panty poseren met een bos rozen. En ook haar hondje Joey is van de partij.

“I feel like Joey is asking me to be his Valentine… ๐Ÿคญ๐ŸŒนโค๏ธ Wearing my favorite tights”, voegt ze toe aan het fotoalbum. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om van zich te laten horen, zo blijkt uit de vele commentaren op de nieuwste post van Sarah.

“Mooie benen heb je!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Mooie benen heb je”, klinkt het. “So cute”, vult Julie Vermeire aan. “Waanzinnig knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.