Kathleen Aerts (ex-K3) deelt droevig nieuws: “Wat een immense leegte laat je achter bij ons thuis”

Treurig nieuws ten huize Kathleen Aerts. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar hond. “Mijn hart is gebroken”, klinkt het op Instagram.

“Aller aller allerliefste Vili, wat een immense leegte laat je achter bij ons thuis”, begint Kathleen Aerts haar aangrijpende bericht op Instagram. Haar trouwe viervoeter Vili is overleden. De 45-jarige voormalige K3-zangeres is kapot van verdriet, maar is erg dankbaar voor de mooie jaren met haar politiehond. “Je was dan ook een legende; niet enkel bij de politie maar vooral de vriend van alleman; Lewis en Jay groeiden op met jou. Een leven zonder jou is hen onbekend. Je was de liefste voor je twee poezenvrienden Tiger en Leopard en alle buren van Afrika tot België smolten als ze je zagen. Mijn hart is gebroken maar wat ben ik dankbaar voor 14 onvoorwaardelijke, liefdevolle, zotte, fantastische jaren met jou. En maak je geen zorgen, ik zal goed voor je baasje zorgen. Rust nu maar zacht, allerliefste dikke vriend. Love you”, schrijft ze bij enkele mooie foto’s.

Deelneming

Haar volgers overladen haar met steunberichten. “Heel veel sterkte voor jullie allemaal! Rust zacht, Vili”, “Jullie lieve hond. Wat verdrietig, maar hij had het leukste en liefste leventje bij jullie”, en “Veel sterkte! Ik weet hoe het voelt. We hebben ook pas ons hondje moeten afgeven. Wat een verdriet en leegte”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram / @kathleen_aerts