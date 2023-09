Josje (ex-K3) toont bolle buik, maar niet zomaar: “Je bent zo mooi zwanger!” (foto)

Josje Huisman heeft enkele prachtige foto’s gedeeld van haar ronde buik. Ze liet op dat moment een 3D-print maken om een aandenken aan haar zwangerschap te hebben.

Josje Huisman schittert op Instagram in twee artistieke foto’s waarop haar bolle buik goed te zien is. De 37-jarige zangeres zit inmiddels al over de helft van haar zwangerschap en we weten ook al dat het een broertje wordt voor haar zoontje Kamari (4). De sympathieke blondine liet tijdens de fotosessie een 3D-print maken van haar buik. Achteraf wordt daar dan een zwangerschapsbeeldje van gemaakt zodat ze een mooi aandenken heeft van die speciale periode.

Benieuwd

Haar partner – en tevens fotograaf van dienst – Leon Tanate reageerde met “Wow” op de kiekjes. “Je bent zo mooi zwanger!” en “Benieuwd naar het resultaat van je beeldje”, lezen we ook nog in de reacties. Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram / @josjecoos