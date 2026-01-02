Kat Kerkhofs geniet in bikini van vakantie: “Wat een schoonheid!” (foto’s)

Kat Kerkhofs heeft enkele leuke vakantiebeelden gedeeld. “Zalig om jullie te zien genieten van elkaar”, klinkt het in de reacties.

Eind november vertrokken Kat Kerkhofs en Dries Mertens met hun kinderen Ciro en Lulu op wereldreis naar Bali. Dat ze daar de tijd van hun leven beleven, mag duidelijk zijn. De 37-jarige programmamaakster postte op Instagram een compilatie van de mooiste kiekjes. Zo zien we haar in bikini genieten op het strand, paardrijden en de wondermooie Indonesische natuur ontdekken. “Het leven de laatste tijd”, schrijft ze bij de foto’s.

Schoonheid

Haar 740.000 (!) volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw!”, “Zalig om jullie te zien genieten van elkaar”, “Wat een schoonheid!”, “Prachtig gezin!” en “Heel mooi!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram