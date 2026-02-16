Zita Wauters verbaast fans met nieuwe bikinifoto’s: “Heel mooie dame!”

Op Instagram heeft Zita Wauters weer wat nieuws gedeeld.

Met maar liefst 227.000 volgers doet de bekende dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven toont.

Dat is ook deze keer niet anders. In onderstaand fotoalbum passeert Zita meermaals in bikini de revue. “Coconuts and palm trees please”, schrijft ze bij de prentjes. Haar fans? Die vinden het allemaal prima, zo blijkt!

“Heel mooie dame!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Heel mooie dame”, klinkt het. “Je straalt zoals de zon”, gaat het verder. “Geniet ervan, Zita 👍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.