Élodie Ouédraogo draagt opvallende jurk: “Prachtige foto’s!”

Wie zegt dat Élodie Ouédraogo ‘wel wat houdt van mode’, drukt zich nog zacht uit.

Dat zullen haar meer dan 170.000 volgers op Instagram kunnen bevestigen. Zij krijgen namelijk regelmatig nieuwe, vaak modieuze plaatjes voorgeschoteld. En dat is ook deze keer niet anders.

In onderstaand album passeert Élodie meermaals in straffe outfits de revue. “Doing me 💁🏾‍♀️”, houdt ze het kort maar krachtig. Maar haar fans hebben wel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Prachtige foto’s!”

Haar volgers overladen haar nu met enthousiaste commentaren. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Queen E”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.