Entertainment

Zangeres Mel B poseert in doorschijnende outfit: “Wow!” (foto)

Mel B weet haar trouwe fans weer te verbazen.

De meer dan 1,8 miljoen Instagram-volgers van de zangeres krijgen regelmatig nieuwe beelden voorgeschoteld. En dat is ook nu niet anders.

We zien Mel B poseren in een prachtige, doorschijnende outfit. “Trying to figure out if I can fit anymore leopard print in my outfit 😜😂🐆”, grapt ze. Haar fans laten ook even weten wat ze van haar outfit vinden.

“Wow!”

De positieve reacties stromen vlot binnen. “Wow”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Icoon”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar:

Foto: Instagram

